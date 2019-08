ROMA – “Abbiamo denunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte perché ha fatto pubblicità occulta alla Tim”. Lo ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, durante la presentazione della partnership con Ryanair. “Tutte le televisioni” lo hanno ripreso mentre “lui comprava il telefonino con i prodotti Tim dappertutto e abbiamo fatto un esposto all’Antitrust”, ha spiegato il presidente Codacons.

La denuncia è scattata perché ieri pomeriggio, 27 agosto, Conte è uscito a piedi da Palazzo Chigi in compagnia del figlio, dirigendosi in negozio Tim che si trova nelle vicinanze della sede del Governo. Immediatamente una folla di curiosi si è formata all’esterno del negozio. Ai cronisti che lo hanno subito circondato si è limitato a comunicare che doveva svolgere alcune commissioni. Ciò nonostante la folla di avventori e telecamere ha sostato davanti all’ingresso del punto vendita Tim, di cui si vedeva molto chiaramente l’insegna nell’inquadratura della diretta tv, in attesa del premier. All’uscita dal negozio è stato accolto da alcuni applausi. (fonte ANSA)