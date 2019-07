ROMA – “Oggi ci sono due nuovi ministri. Siamo d’accordo con il presidente della Repubblica: alle 18 giureranno al Quirinale avremo il ministro Lorenzo Fontana che andrà agli Affari Europei e Alessandra Locatelli, attualmente alla Camera dei Deputati, che avrà le deleghe per Famiglia. Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio per la relazione annuale dell’Inps.

“Si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui completiamo l’assetto e potremo così proseguire l’attività di governo”, ha aggiunto.

Fontana: “In Europa non siamo un Paese di serie B”. “Ringrazio, per la fiducia sul mio nome, sia Matteo Salvini che il presidente Conte”, ha sottolineato Fontana. Quanto al possibile voto a von der Leyen alla guida della Commissione europeoa, Fontana ha detto: “Bisogna capire cosa propone. Serve un dialogo concreto non fantasioso. Dobbiamo vedere se c’è la possibilità di non considerarci un paese di serie B. Se qualcuno finalmente inizia a prendere in considerazione le nostre tematiche questo ci può permettere di lavorare in un determinato modo”.

Quanto infine alla possibile nomina Giancarlo Giorgetti commissario alla Concorrenza, Fontana ha precisato: “Vediamo di trattare. Sarà un’azione di governo. Bisognerebbe chiederlo a lui. Ha comunque ottimi rapporti a livello internazionale. È molto bravo, saprebbe farsi ascoltare”. (fonte Ansa)