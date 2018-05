ROMA – Mentre il meteo sul clima del governo nascente dà nuvoloso su Giuseppe Conte premier (fino a ieri sembrava fatta, oggi è tutto in bilico), sui social network il suo prodigioso curriculum vitae è oggetto privilegiato di ironia e sarcasmo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Si rincorrono, come ormai d’abitudine, parodie e titoli di film dedicati. “Li fate ignoranti” recita uno mentre accosta Conte al giornalista Oscar Giannino, finito anche lui nel tritacarne mediatico per un cv un po’ troppo enfatico, per non dire tarocco.

Da cui, per Conte, “Tarocco e i suoi fratelli”, per quella menzione della New York University smentita dallo stesso ateneo praticamente in tempo reale. “Il profumo del master selvatico” fa ridere tutti tranne il diretto interessato che da uno splendido anonimato è passato ad esser sottoposto a uno scrutinio severissimo e generale. Il rischio che sia stato già bruciato è forte, il suo quarto d’ora di celebrità potrebbe arrestarsi sulla soglia del posto di comando.

E non è ancora finita, a meno che non ci abbia già pensato Mattarella a ricacciarlo nel suo più confortevole limbo accademico: quando verrà provato il suo supporto attivo e impegnato per la causa di Stamina e del suo vate ciarlatano Vanoni, sui social ci sarà ancora più da ridere.