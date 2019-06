NAPOLI – Una surreale scenetta a Napoli ha visto protagonista il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier era in visita alla redazione di Fanpage, dove è stato intervistato, e affacciandosi sul balcone con vista sul Vesuvio ha intavolato una curiosa conversazione con un dirimpettaio in mutande.

L’uomo si è presentato come un “collega” di Conte: anche lui, infatti, sarebbe un avvocato, seppure in pensione. “Sono un avvocato civilista in pensione da un anno”, ha detto l’uomo al premier. E poi gli ha accennato ad una proposta di legge presentata al Senato. Il video è stato condiviso dallo stesso premier sul proprio account Instagram.

Nel capoluogo campano il presidente del Consiglio ha visitato le Academy Apple Developer e Cisco e ha incontrato una delegazione di operai della Whirlpool, mobilitati dopo l’annuncio dell’azienda di voler cedere lo stabilimento napoletano. (Fonti: Fanpage, Ansa)