Giuseppe Conte, l’orologio segna ancora una volta l’orario sbagliato: ecco perché

Ancora una volta l’orologio del premier Giuseppe Conte segna l’orario sbagliato. Ieri mattina in Senato quando è arrivato per chiedere la fiducia erano le ore 9.30, ma il suo orologio segnava le 10.20. Quando ha finito di parlare ed è andato via erano le 10.40 e il suo orologio segnava sempre le 10.10.

Perché accade? Lo spiega a Un Giorno da Pecora su Radio1 Simone Bruni, direttore della rivista di settore “La Clessidra”. “Alle 9.30, quando è entrato in Senato, il suo orologio segnava le 10.20. E alla fine del suo intervento in aula, alle 10.40 circa, l’orologio segnava la stessa ora: le 10.20”.

Giuseppe Conte e l’orologio, ecco perché segna l’ora sbagliata

Ma perché l’orologio di Giuseppe Conte segna sempre l’ora sbagliata? “La cosa più probabile è che il premier lasci il suo orologio da parte, magari in un cassetto, per indossarlo solo poco prima di uscire”. Accade quindi perché “quello è un orologio automatico, per cui se lo si lascia fermo da una parte, la carica si esaurisce e si ferma”, ha spiegato ancora a Un Giorno da Pecora il direttore Bruni.

Il precedente sull’orologio di Giuseppe Conte

Anche il 19 ottobre 2020 l’orologio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa del Dpcm aveva segnato l’ora sbagliata. Mentre andava in onda in tv e sul web la conferenza stampa che anticipava le misure dell’ultimo Dpcm anti coronavirus, c’è chi si è concentrato proprio sulla lettura delle lancette dell’orologio al polso del premier. Come mai non segnava le 21:30, ma un’ora più simile alle 18, e quindi non l’ora effettiva in cui la conferenza stampa è stata trasmessa? Il motivo adesso è spiegato.