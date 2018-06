ROMA – Giuseppe Conte sarà il premier più “povero”. Il suo stipendio sarà infatti di 80mila euro netti l’anno, circa 6.700 euro netti al mese, secondo un calcolo fatto dall’agenzia di stampa AdnKronos. Si tratta sicuramente di un ottimo stipendio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma inferiore sia a quello del capo dello Stato (239.000 euro l’anno) che a quanto percepito da deputati e senatori.

Lo stipendio di Conte è inferiore anche a quello dei leader degli altri Stati europei e non; ad esempio, alla Cancelliera tedesca Angela Merkel spettano circa 369mila dollari l’anno, mentre allo svizzero Alain Berset è riconosciuto un guadagno di 482mila dollari.

In questa speciale classifica troviamo anche il Presidente degli Stati Uniti che però non risulta essere il leader più pagato al mondo: per lui, infatti, è previsto uno stipendio annuo di 500mila dollari. Chi è quindi il leader più pagato? Per trovarlo dobbiamo andare oltreoceano, nella lontana Australia: qui, infatti, il Presidente Malcolm Turnbull guadagna 527.000 dollari, ben 5 volte in più rispetto a quanto andrà a guadagnare Giuseppe Conte.