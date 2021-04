Giuseppe Provenzano chi è, età, moglie, figli, curriculum, vita privata, carriera dell’ex ministro

Chi è Giuseppe Provenzano: età, moglie, figli, curriculum, vita privata, carriera dell’ex ministro. Provenzano, per molti Peppe, è stato ministro per il Sud durante il governo Conte bis.

Dove e quando è nato, età, biografia di Giuseppe Provenzano

Giuseppe Luciano Calogero Provenzano è nato a San Cataldo (Caltanissetta) il 23 luglio 1982. Attualmente ha dunque 38 anni. E’ cuspide, nel senso che il suo segno zodiacale è sia Cancro che Leone.

Originario di Milena, nella provincia di Caltanissetta, Provenzano si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa. Successivamente ha ottenuto il diploma di licenza in scienze giuridiche e ha conseguito il dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna nel 2012.

Nel 2010 è diventato ricercatore della associazione Svimez, di cui dal 2016 è vice direttore. Si occupa di Mezzogiorno, e in particolare di politiche di coesione e di sviluppo del Sud. Ha scritto su diverse riviste economiche e giuridiche ed è periodicamente intervenuto nel dibattito politico attraverso articoli su Le Ragioni del Socialismo, l’Unità, Il Riformista, HuffPost, la Repubblica.

Vita privata di Peppe Provenzano: la compagna Valentina Vavassori, i figli, la pagina Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giuseppe Provenzano è legato da qualche anno a Valentina Vavassori, avvocato originario di Bergamo. I due non sono sposati ma hanno avuto due figli: Giovanni e Caterina. I quattro vivono tutti insieme a Roma. Valentina è stata anche, in passato, assessore del Pd.

Della vita privata di Provenzano si possono ricavare informazioni soprattutto sulla sua pagina Facebook.

Carriera politica di Giuseppe Provenzano

Capo della segreteria dell’assessore per l’economia della Regione Siciliana Luca Bianchi da dicembre 2012 a marzo 2014 e consulente del ministro dell’ambiente Andrea Orlando da giugno 2013 a febbraio 2014. Ha coordinato gli Stati generali della lotta alle mafie presso il Ministero della Giustizia tra il 2017 e il 2018. Nel gennaio del 2018 rifiuta la candidatura alle elezioni politiche nelle liste del Partito Democratico, in polemica contro il metodo scelto dall’allora segretario Matteo Renzi. Nel 2017 entra a far parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Dal giugno 2019 è membro della Segreteria Nazionale come Responsabile delle politiche del lavoro.

Il 5 settembre dello stesso anno Giuseppe Provenzano diventa ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II. Da novembre 2019 presiede il gruppo di lavoro dei ministri del Partito Socialista Europeo (PES) che si occupano di coesione e sviluppo regionale. Il 17 marzo 2021 viene nominato dal segretario del PD Enrico Letta, suo vicesegretario del Partito Democratico.