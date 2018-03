ROMA – E se M5S spingesse per un Di Battista premier invece di Di Maio? La voce viene buttata lì da Affari Italiani, in un articolo di Giuseppe Vatinno.

Infatti con il Rosatellum 2.0, è molto difficile fare maggioranze e una possibilità è quella di far fare un passo indietro al sovraesposto Luigi Di Maio e proporre – da parte del M5S – Di Battista in sua vece, soprattutto per “tentare” il centrosinistra. Ma poiché Renzi ha ribadito abbastanza chiaramente che non vuole fare alleanze con gli estremisti (e cioè Lega e M5S) l’ipotesi potrebbe essere giocata con Salvini, anche in considerazione che alla fine il Movimento di Grillo è quello che ha preso più voti.

Come scrive Affari Italiani: