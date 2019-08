ROMA – Alle 15 del 20 agosto 2019 il premier Giuseppe Conte è arrivato in Senato, pronto a parlare della crisi di governo sollevata dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Il premier definisce grave l’azione di Salvini, chiedendo che si parli in Parlamento invece che via social e per le strade. Inoltre, il premier ha accusato Salvini di aver “seguito interessi personali e di partito”, scatenando la reazione dei leghisti in aula.

Conte ha detto: “Ho sempre sostenuto che in caso di crisi di governo sarei tornato qui in Senato a riferirne. Una decisione che nasce dalla profonda convinzione che il confronto franco e trasparente in quest’aula sia lo strumento più efficacie per garantire la democrazia. Voglio rispettare regole che implicano sostanza politica, a presidio della piena tutela di tutti i cittadini”.

Poi ha spiegato: “L’8 agosto 2019 il ministro Salvini dopo avermi anticipato la decisione dopo un lungo colloquio ha diramato una nota in cui la Lega non era disponibile a continuare con l’esperienza di governo e voleva tornare alle urne. La Lega ha presentato una mozione di sfiducia del governo e ha chiesto la calendarizzazione”.

Il premier attacca duro Salvini e la Lega: “Siamo al cospetto di una decisione grave che comporta conseguenze gravi per la vita economica e sociale del paese e merita di essere chiarita in un pubblico dibattito, con l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi”.

E poi ribadisce: “Ho garantito che sarebbe stata una esperienza di governo all’insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio così importante passi con inosservato, via social e con dichiarazioni nelle piazze senza un contraddittorio. L’unica sede per la trasparenza e l’istituzionalità è il parlamento dove siedono cloro che rappresentano tutti i cittadini”.

Conte ha poi lanciato una durissima stoccata a Salvini: “Ha seguito interessi personali e di partito. Un comportamento irresponsabile, ha tradito il contratto di governo. Far votare i cittadini una volta l’anno è irresponsabile”.

Per il premier Salvini ha seguito solo i suoi interessi e l’opportunismo politico, per questo motivo la sua carica di ministro è in contrasto con i suoi comportamenti. Conte poi accusa: “La Lega con la sua politica del no ha offeso il governo e tutti coloro che mi hanno affiancato con passione e dedizione nell’attività di governo. In questo modo avete offeso la verità dei fatti, avete oscurato le leggi che i cittadini attendevano da anni”.

