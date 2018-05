ROMA – Giuseppe Conte presidente del Consiglio, Matteo Salvini ministro degli Interni e Luigi Di Maio ministro del Lavoro. Secondo le indiscrezioni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] raccolte dall’Agi sarebbero questi alcuni dei nomi su cui si è chiuso l’accordo tra Lega e M5s. E sarebbe questa parte della squadra di governo che Salvini e Di Maio prospetteranno a Sergio Mattarella durante quella che sarà (si spera) l’ultima consultazione.

Per quanto riguarda le altre caselle della squadra di governo, dovrebbe essere certo l’ingresso dei capi dei due partiti con il ruolo di vice premier. Salvini dovrebbe andare all’Interno, mentre Di Maio potrebbe guidare il Lavoro o il Mise. Per la poltrona di sottosegretario alla presidenza del Consiglio il favorito sarebbe il vice segretario federale della Lega, Giancarlo Giorgetti.

Ma si parla anche del M5s Vincenzo Spadafora. La pentastellata Laura Castelli in pole per il ministero delle Infrastrutture, il leghista Nicola Molteni all’Agricoltura. L’altro vice di Salvini, il veneto Lorenzo Fontana, potrebbe andare alla Difesa, sempre che non arrivi il sostegno di Fratelli d’Italia (in quel caso quel posto potrebbe essere di Guido Crosetto).

Infine, ma ancora da definire, si parla di figure di esperti per gli Esteri e il Tesoro. La Farnesina potrebbe essere guidata da Giampiero Massolo, mentre il Mef andrebbe a Giorgetti nel caso in cui non facesse il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il M5s avrebbe riservato posti ministeriali anche per i due capigruppo, Danilo Toninelli e Giulia Grillo.