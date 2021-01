Governo Conte Ter, totoministri: Boschi, Renzi Rosato. Ma c'è chi parla di governo Franceschini o Guerini...

Governo Conte Ter, e subito si scatena il totoministri. Il governo Conte Ter è una delle possibilità dopo le dimissioni di Conte. E in quel caso il premier dovrebbe fare presumibilmente delle concessioni a Italia Viva. In cambio dell’appoggio che garantirebbe la maggioranza al Senato. Sempre ammesso che non abbia altre carte a sorpresa. Di “responsabili” se ne possono sempre trovare.

Andiamo con ordine. Una delle possibilità è che Conte chieda a Mattarella un nuovo incarico. Che però necessita di un rimpasto al governo. E se entra Italia Viva, potrebbero entrare nuovi ministri renziani. Il nome più caldo è quello di Maria Elena Boschi. Secondo il Messaggero potrebbe andare al Lavoro. Secondo il Giornale agli Interni. Ma, essendo nel campo delle ipotesi, ognuno può dire quello che vuole perché gliel’ha detto lo zio del cugino dell’usciere di Palazzo Madama.

Ma per ogni ministro che entra, ce n’è sempre qualcuno che esce. E se il nome di Bonafede è il primo che Renzi e i suoi vorrebbero vedere a casa, alla fine a saltare potrebbe essere proprio…Conte. Infatti Mattarella potrebbe dare l’incarico di formare il governo.

Governo Conte Ter: quali ministri saltano

Se alla fine Conte riuscisse nel miracolo di far quadrare i conti e restasse al governo, come detto ci sarebbe un rimpasto. Se nella maggioranza rientrasse Renzi, a saltare sarebbe sicuramente Bonafede, super invisto all’ex premier. Ma a rischiare parecchio sarebbero anche la Lamorgese, la Catalfo e la Azzolina, visto che ministero dell’Interno, del Lavoro e dell’Istruzione sarebbero quasi sirucamente terreno di conquista.

Conte Ter oppure… Totogoverno: Franceschini, Guerini, Cartabia, Cottarelli…

E qui i nomi in pole position sono quelli di Franceschini e Guerini. Per non parlare della carta istituzionale, cioè Marta Cartabia, Carlo Cottarelli o il solito inossidabile Mario Draghi. Nomi che tornano spesso e volentieri ogni volta che c’è una crisi di governo.

Totoministri governo di unità nazionale (governo Ursula): i nomi

Governo Conte Ter oppure governo di unità nazionale. Qualcuno lo chiama governo Ursula. Vista la capacità che Ursula Von der Leyen ha avuto in Europa di avere appoggi in maniera trasversale.

Se la presidenza del Consiglio andasse, ad esempio, a Franceschini o Guerini (ma anche Cottarelli), i renziani sarebbero in prima linea per un dicastero. Perché, non è un mistero, cadrebbe il veto del M5s sulla Boschi (grande nemica della scorsa legislatura nella battaglia sulle banche). Per esempio Ettore Rosato all’Interno e la Boschi al Lavoro.

Ma c’è anche un’altra opzione Boschi all’Interno, Rosato alla Giustizia e Renzi agli Esteri. Oppure Rosato senza ministero e Renzi alla Giustizia o all’Istruzione. Tutte ipotesi, tutta fantapolitica. Ma se non la si fa ora…