Mario Draghi ha appena accettato con riserva, come da prassi, l’incarico di presidente del Consiglio, che già si scatena il toto ministri. Marta Cartabia, Ilaria Capua, Fabio Panetta, Paola Severino sono alcuni dei nomi che circolano in queste ore.

Toto ministri governo Draghi: Cartabia alla Giustizia?

Quello dell’ex presidente della Corte Costituzionale Cartabia era per la verità già girato nei giorni scorsi come papabile premier al posto di Giuseppe Conte. Adesso, scrive Repubblica, a Cartabia potrebbe venir offerto il ministero della Giustizia, lo stesso che ha visto il ministro uscente Alfonso Bonafede al centro di un acceso scontro sui temi della prescrizione.

In alternativa a Cartabia si fa il nome dell’ex guardasigilli Paola Severino, che proprio quel ruolo ricoprì nell’ultimo governo tecnico guidato da Mario Monti. Ma circola anche il nome di Raffaele Cantone, già presidente Anac.

Il nodo del ministero dell’Economia

All’Economia al posto di Roberto Gualtieri potrebbe andare Fabio Panetta, membro italiano dell’esecutivo Bce. Ma fonti rilanciate dall’Ansa definiscono l’ipotesi “uno scenario che rasenta l’impossibile”.

Un altro economista che potrebbe approdare all’esecutivo Draghi è Carlo Cottarelli, a cui Mattarella aveva già tentato di affidare l’incarico di formare un governo nel 2018, proprio prima del governo gialloverde guidato da Conte.

Gli altri papabili ministri del governo Draghi

Altri nomi citati da Repubblica sono quelli di Enrico Giovannini, Roberto Cingolani e Vittorio Colao.

Luciana Lamorgese, tecnica e non politica, potrebbe restare al Viminale, mentre scricchiola la poltrona del ministro della Salute Roberto Speranza.

Al suo posto potrebbe arrivare la virologa Ilaria Capua, che già in passato è stata parlamentare. Un altro virologo, Andrea Crisanti, è indicato tra i papabili e di fronte all’ipotesi non si tira indietro: “Se me lo dovessero chiedere comincerei a pensarci su”, ha detto.

Graziano Delrio potrebbe infine andare ai Trasporti e alle infrastrutture, mentre agli Esteri per il dopo Di Maio potrebbe arrivare la diplomatica Elisabetta Belloni.