ROMA – Ritorna in campo il governo gialloverde. Dopo le aperture di Matteo Salvini alla proposta di Luigi Di Maio di discutere sul ruolo di Paolo Savona nell' Esecutivo politico, la macchina si è rimessa in moto. In questo quadro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, disposto a concedere un minimo di tempo a M5s e Lega, si tiene in contatto con gli altri vertici istituzionali. In mattinata ha incontrato al Quirinale il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.

Ed ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente della Camera Roberto Fico. Al Colle potrebbe appalesarsi proprio Salvini, si ragiona in ambienti parlamentari, per fare un punto con il Capo dello Stato, che fino a questo momento non avrebbe comunque ricevuto segnali netti sulla ripartenza della trattativa tra i pentastellati ed il Carroccio.

Novità dell’ultima ora smentiscono due indiscrezioni della mattinata: il professor Conte, che resta il più papabile per la poltrona di premier, ha fatto regolarmente lezione a Firenze (i giornali lo davano assente), Pierluigi Ciocca, l’ex vicedirettore della Banca d’Italia accostato alla casella di Ministro del Tesoro al posto di Savona, smentisce categoricamente.

Sullo sfondo, il governo tecnico di Carlo Cottarelli, sempre pronto a tornare in pista, con la lista dei ministri pronta, qualora l’evolversi della situazione politica lo rendesse necessario. Una novità del ritorno del governo Salvini-Di Maio potrebbe essere rappresentata dalla cooptazione di Fratelli d’Italia che rimpolperebbe significativamente la maggioranza, soprattutto al Senato. Tant’è che c’e’ grande attesa per un vertice M5s-Lega al quale dovrebbe partecipare anche la leader di Fdi, Giorgia Meloni.