ROMA – "Domani forse riusciamo a chiudere il programma di governo. Poi da lì partiamo", dichiara il leader del M5s, Luigi Di Maio, al termine di un nuovo incontro di due ore con Matteo Salvini che giunge al termine di una giornata caratterizzata dalle polemiche con Bruxelles e all'indomani di una nuova fumata nera dovuta in parte, a uno scontro sulla scelta del nome da candidare a Palazzo Chigi.

A tenere banco, in queste ore, non è però il nuovo contratto che, forse, verrà chiuso domani ma la bozza pubblicata in esclusiva dall’Huffington Post, che contiene punti quantomeno controversi ed è stata bollata dai due leader come una vecchia versione ormai obsoleta.

“La bozza cambia così velocemente che ho rinunciato a leggere gli aggiornamenti. Quello che è stato pubblicato è anacronistico ed è cambiato in larga parte”, dice Di Maio, secondo il quale l’intesa “è migliorata un sacco” su debito, euro, e immigrazione. In uno sfoggio di unità che negli ultimi giorni non si era più visto, i due partiti emettono anche un comunicato congiunto nel quale affermano che “il contratto di governo pubblicato dall’Huffington Post è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico. La versione attuale, dunque, non corrisponde a quella pubblicata. Molti contenuti sono radicalmente cambiati. Sull’euro, ad esempio, le parti hanno già deciso di non mettere in discussione la moneta unica. La versione pubblicata, dunque, non è fedele a quella attuale”.

Nella bozza pubblicata da Huffington i punti principali sono: