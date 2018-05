ROMA – Ecco il testo semidefinitivo del contratto per il governo del cambiamento M5S-Lega, quello chiuso ieri sera, 15 maggio, alle 18. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Le parti, scrive Repubblica che pubblica la bozza, sottolineate in giallo sono state ridiscusse nella giornata di oggi, quelle in rosso sono all’esame dei leader.

Entrano il tema dei vaccini, la Tav da ridiscutere, le riforme costituzionali con l’introduzione del vincolo di mandato, la possibilità di riforme in deficit (ma su questo dovranno pronunciarsi Di Maio e Salvini). Nel contratto ci sono la sospensione delle sanzioni alla Russia, rimpatri più facili per gli irregolari, il reddito di cittadinanza (ancora da decidere se a tempo o no) e la flat tax con due aliquote. Non c’è l’uscita dall’euro.

Leggi qui il Contratto M5s-Lega 15 maggio.