ROMA – "Siamo al tratto finale: se riusciremo a trovare un punto di equilibrio tra Lega, centrodestra e M5s si parte. Altrimenti si torna al voto". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook. "Lavoro per vedere fino all'ultimo se ci sarà possibilità di trasformare in fatti i nostri programmi".

“C’è un programma dettagliato di governo a cui stiamo lavorando – aggiunge Salvini -. Se c’è un accordo si parte, ma lo chiedo prima a voi. L’altrimenti l’unica via è andare a votare. Tertium non datur, non c’è scelta giusta a prescindere, ci sono pro e contro in ognuna delle due soluzioni”.