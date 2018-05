ROMA – Il Governo sarà pronto entro lunedì. Di Maio e Salvini hanno trovato un accordo ma… chi sarà il premier? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Se in un primo momento l’ipotesi Giorgetti era quella più attendibile, ecco invece avanzare quella di una staffetta Di Maio-Salvini. Chi comincia però?

Il nodo principale resta infatti quello del nome da indicare come premier. I due leader sembrano essere in imbarazzo nell’indicazione di un nome “neutrale”. Ed è per questo che si fa strada l’ipotesi staffetta, ovvero una legislatura in cui per metà del tempo il premier sarebbe Di Maio, per l’altra metà, Salvini.

I due leader hanno chiesto al Quirinale ancora qualche giorno di tempo per completare la lista dei nomi dei ministri da sottoporre poi al presidente Mattarella. La composizione della squadra di governo dovrebbe essere completata quindi entro lunedì. E già venerdì Di Maio e Salvini dovrebbero incontrarsi nuovamente, insieme ai loro luogotenenti, per valutare chi indicare come premier della coalizione M5S-Lega.

“Sta andando bene”, dice Salvini all’esterno di Montecitorio. “Un momento importante per l’Italia”, dice Luigi Di Maio. E i passi avanti “sono significativi”. Così Salvini e Di Maio al termine dell’incontro che ha aperto la trattativa tra Lega e Cinque Stelle per il nuovo governo. Poco più di un’ora: “Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al paese”, scrivono i due leader in una nota congiunta diffusa al temine dell’incontro di due ore che si è svolto nella Sala Siani del Palazzo dei Gruppi della Camera dei Deputati. Non rimane che aspettare lunedì…