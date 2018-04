ROMA – Commenti al vetriolo e accuse di “alto tradimento”. Accade sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio dopo la sua apertura all’ipotesi di un governo Pd-M5s. Gli elettori grillini, letteralmente avvelenati, in poche ore hanno inondato di commenti la bacheca del loro leader, tutti di segno negativo.

La furia dei grillini si è scatenata termine dell’incontro esplorativo con il presidente della Camera, Roberto Fico, quando Di Maio ha definitivamente chiuso il forno con la Lega: “Con Salvini è finita”, ha detto assecondando i desiderata del segretario reggente Pd, Maurizio Martina, che poco prima aveva aperto al dialogo: “Se M5S chiude definitivamente alla Lega, il Pd si impegna ad approfondire un percorso comune”.

Ma la base dei 5 Stelle non ci sta: c’è chi grida all’inciucio, chi promette rivolta. Eccone alcuni.

“On Luigi Di Maio – scrive tra i tanti Eva – se il M5S farà accordi col Pd stavolta il tradimento non passerà indenne, verremo tutti a Roma e vi sbatteremo fuori tutti, stavolta sul serio, voi compresi. Traditori”. “Al bar stamattina invece del caffè chiedevano le scatolette di tonno. Impostori”, le fa eco Alessandra.

“Prima insulti il Pd per il suo mal governo e adesso inciuci solo per la poltrona”, punta il dito Simone. E sono innumerevoli i commenti di chi giura di non votare mai più il Movimento, scottato dalle prove di intesa col Pd, per ora fermi agli annunci. “Per quanto mi riguarda, mai con il Pd – scrive Cosimo – i suoi massimi dirigenti hanno sempre inciuciato con Berlusconi. Spero si tratti solo di tatticismo per convincere Salvini, se questo non fosse possibile meglio andare al voto oppure all’opposizione”.

“Stiamo tradendo il risultato elettorale – denuncia Andrej – Stiamo inciuciando con il Pd! Il M5S sta morendo. Svegliatevi e ribellatevi elettori con due stelle sugli occhi”. “Ha ragione Salvini – scrive un altro attivista pentito – gratti grillino e trovi piddino. Vergogna”. E sono diversi i commenti che guardano con favore al Carroccio, annunciando un cambio di casacca in cabina elettorale.

Qualcuno va giù durissimo, dando a Di Maio del “Giuda” e del traditore. Tra questi Ivan: “Tra poco andrai ad elemosinare voti anche ai kebabbari – attacca – che finaccia che avete fatto. Per quanto io possa odiare Renzi, mi auguro ti umilii fino a farti dire basta con la politica”.

“Se questa è la Terza Repubblica – rincara la dose Federica – siamo alla fine della politica”. “Se governi col Pd – promette Marina – il mio voto e quello della mia famiglia te lo sogni! Il Pd vi distruggerà, farete la loro fine! Voglio proprio vedere cosa potrai fare con il Pd. Era molto meglio il centrodestra… Nonostante il condannato, lo preferivo”.

“Che delusione. Ha fatto bene Alessandro – scrive Antonino chiamando in causa Di Battista – ad andarsene via. Gli sbarchi continuano tutti i giorni, i terremotati piangono, gli italiani sono delusi da tutti e da tutto. Chi va con la gallina zoppa impara a zoppicare. Mai con il Pd. E’ scandaloso”. Dina ricorda a Di Maio che da alcuni elettori il voto è arrivato al M5S solo per rottamare Renzi: “E voi cosa fate, lo riprendete con voi? Spero solo che si ritorni al voto e che Salvini non molli il suo operato da uomo di parola”.