Blitz dice

Trump occhi al cielo: “Io sono il prescelto”. Sì, va bene: il prescelto, il più grande… Ma l’anno prossimo Trump presidente lo rieleggono o no? In un caso o nell’altro cambia tutto, tutto il mondo. Non ci crederete ma perfino la nostra ingovernabile e spesso grottesca crisi politica dipende molto da se lo rifanno o no presidente.