ROMA – Il gradimento dei leader da parte degli italiani vede al primo posto Paolo Gentiloni con il 46%, seguito da Matteo Salvini (37%), Luigi Di Maio (33%), e Giorgia Meloni(21). E' quanto emerge da un sondaggio commissionato da La7 per la trasmissione Di Martedì.

Per quanto riguarda i governi, a inizio mandato il gradimento più alto è stato per l’Esecutivo di Enrico Letta con il 68%, seguito da quelli Renzi e Berlusconi con il 63, poi Monti (61), Prodi (54) e ancora Gentiloni (35). Gentiloni che ritorna primo però con il gradimento a fine mandato al 49%, seguito da Letta e Monti.

Nyt e Wsj, incertezza Italia minaccia euro. “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro sulla ribalta, l’ultimo posto che l’Europa vuole”. “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro”.

Sono i titoli di apertura della versione online rispettivamente del New York Times e del Wall Street Journal, dedicati appunto alla crisi politica del nostro Paese. Bloccando la formazione del governo da parte di “due partiti populisti” nella convinzione che un membro cruciale della loro proposta di esecutivo avesse intenzione di far uscire l’Italia dall’euro, il presidente Mattarella “potrebbe aver gettato le basi per nuove elezioni, elezioni che equivalgono ad un referendum sull’euro”, scrive il Nyt.

“Per l’Unione europea, un’altra elezione italiana sarebbe terribilmente un brutto momento”, prosegue il quotidiano, ricordando la debolezza di Angela Merkel e il rischio di nuove elezioni anche in Spagna.