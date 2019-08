ROMA – “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il nostro via libera ad un governo con una nuova maggioranza politica. Abbiamo riferito al presidente di avere accettato la proposta del M5S sul nome del presidente del Consiglio”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella, ha ufficializzato l’appoggio del Nazareno al nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. “Ora – ha aggiunto Zingaretti, precisando che “questa non è una staffetta” – bisogna lavorare per costituire un governo di svolta e di discontinuità per questo Paese”.

Il nuovo governo porterà “una nuova sfida, l’ inizio di una nuova stagione, civile, sociale e politica”. Serve “un governo che chi è alla ricerca di un lavoro e desidera di realizzare qui un progetto di vita. Un governo che abbracci una chiara discontinuità delle ricette economiche in chiave redistributiva e di equità sociale” e che promuovo “uno sviluppo economico “verde””. Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni al Quirinale.

“Amiamo l’Italia e crediamo che valga la pena tentare questa esperienza. In tempi complicati come quelli di oggi sottrarsi alla responsabilità del coraggio di tentare è l’unica cosa che non possiamo e non vogliamo permetterci. Intendiamo mettere fine alla stagione dell’odio, del rancore e della paura”, conclude Zingaretti. (fonte ANSA)

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev