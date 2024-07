“Tutta Milano deve essere dedicata a Silvio (Berlusconi)? Posso capirlo. Perché l’aeroporto? Secondo me, non gli rende giustizia. Perché non dedicargli un centro massaggi con happy ending? Oppure perché non dedicargli un luogo predisposto per le orge? Oppure che ne so, un night. Una passione aveva e si fa di tutto per non ricordarlo in quel senso, scusate ma lo state offendendo più che omaggiarlo”.

Il post apparso domenica sul profilo Facebook di Greta Cogotti, tesserata Pd e nuova vicepresidente del consiglio comunale di Biella, ha scatenato, come ovvio, varie polemiche politiche.

Le reazioni e la contro replica

I partiti di centro-destra hanno annunciato un vertice per valutare eventuali provvedimenti, come riporta La Stampa.

Il post intanto è scomparso, dopo che in risposta alle sue parole le sono arrivati alcuni “attacchi”, come l’interessata riferisce e aggiunge: “Visti gli attacchi alla mia persona in queste ore da parte delle destre, evidentemente ho rivelato qualcosa di privato. Io pensavo che la passione di Silvio nei confronti delle donne fosse di pubblico dominio. Evidentemente, era solo una mia opinione. Chiedo scusa. Vado a fare denuncia. Perché gli attacchi alla mia persona anche no. Rido e scherzo, ma non mi faccio mettere i piedi in testa. Io non ho paura di voi”.