ROMA – “Tra poco scoprirò la mi*****, e allora ciao a tutti”. Questo il testo del fotomontaggio dell’attivista svedese Greta Thunberg condiviso da Marco Tricarico, un consigliere leghista di Turriaco, in Friuli Venzia Giulia.

Il consigliere comunale ha pubblicato l’immagine su Facebook, commentando: “E vedi de moverte” (e “vedi di muoverti”, ndr).

Il post è stato successivamente rimosso, in seguito a violazione delle policy di Facebook.

Il consigliere comunale di Turriaco ha poi provato a giustificare la sua condivisione: “Il post non l’ho scritto io- ha affermato – l’ho solo condiviso, e ripeto che il senso era quello di far capire che la stanno sfruttando e che poi la dimenticheranno in fretta. Poi se volete strumentalizzare quello che ho detto, fate pure, non ho assolutamente niente nei confronti di questa povera ragazza, casomai contro chi la sfrutta. Il post sarà stato duro, son d’accordo, ma è vero che non dovrebbe essere usata una ragazzina”.

Diego Moretti, capogruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia, ha chiesto le dimissioni del consigliere Tricarico. “Rivolgo un appello al presidente Fedriga e ai vertici provinciali della Lega: chiedano esplicitamente le dimissioni da consigliere comunale di Tricarico”.

“Dimettendosi – prosegue il capogruppo del Pd – Tricarico dimostrerebbe la dignità che in passato gli altri suoi colleghi di partito non hanno dimostrato, e ridarebbe alla carica di consigliere comunale l’onore che quel ruolo merita». «Il post del consigliere Tricarico – chiosa Moretti – è insultante, volgare e francamente insopportabile”.

Fonte: Facebook.