Marco Fiori, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini, su Facebook ha definito “scimmie urlatrici” i tifosi del Marocco. Tifosi che in questi giorni stanno festeggiando i successi della nazionale marocchina, riuscita per la prima volta a conquistare le semifinali dei Mondiali di Calcio. Fiori, che su Facebook appare anche in foto con il leader Matteo Salvini, ha offeso i tifosi marocchini in ben due diverse occasioni. La prima è avvenuta il 7 dicembre dopo il trionfo de Marocco sulla Spagna. In questa occasione Fiori ha commentato: “Spero il Marocco venga eliminato dai Mondiali così finalmente smetteremo di vedere le scimmie urlatrici per strada“.

Tifosi marocchini definiti “scimmie urlatrici per strada” dal consigliere leghista