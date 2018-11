Inceneritori, Di Maio: “La polemica di Salvini crea tensioni nel governo”

MILANO – Luigi Di Maio replica ancora a distanza a Matteo Salvini sulla polemica in merito agli inceneritori. “A me dispiace – dice – che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo. Sono veramente dispiaciuto di questa polemica – aggiunge – che, tra l’altro, si fonda sul tema degli inceneritori che, non essendo nel contratto di governo, non si pone”.

La polemica è scoppiata dopo che il leader leghista, ieri a Napoli, ha sostenuto come sia necessaria la presenza di un termovalorizzatore per ogni provincia della Campania. Dichiarazioni che hanno provocato la reazione del capo politico 5S che ha sottolineato, tra l’altro, come gli inceneritori non c’entrino “una beneamata ceppa” con la Terra dei fuochi. Salvini però oggi rilancia: “Non c’è nel contratto? Vallo a spiegare ai bambini che si respirano la merda”.

Oggi sulla questione è intervenuto anche il presidente della Camera Roberto Fico stroncando ogni ipotesi di un termovalorizzatore in Campania. “In questa regione vi assicuro – ha sottolineato -, non si farà neanche un inceneritore in più, ma molti più impianti di compostaggio, raccolta differenziata e impianti di trattamento meccanico manuale”. Il caso inceneritori è tutt’altro che chiuso.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.