L'Inps ha erogato il 65% del reddito di cittadinanza al Sud, il 70% delle prestazioni Covid sono però andate al Nord. A dirlo è il presidente Tridico che ha aggiunto: "Anche per un fattore di onestà nei confronti di tanti cittadini del Sud, bisogna guardare alla spesa nel suo complesso e non ai 7,6 miliardi che all'anno si spendono per il reddito di cittadinanza".

Lorenzo Briotti

Pubblicato il 17 Ottobre 2022 - 15:44 diPubblicato il 17 Ottobre 2022 - 15:44