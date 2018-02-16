Elezioni 2018, Italia Europa insieme: i candidati al Senato nei collegi plurinominali

ROMA – Questo l’elenco completo dei candidati nei collegi plurinominali del Senato della lista “Italia Europa insieme” per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:
|ABRUZZO
|ABRUZZO – 01
|1
|ZARROLI EMMA
|ABRUZZO
|ABRUZZO – 01
|2
|COLLIVA ALFONSO
|ABRUZZO
|ABRUZZO – 01
|3
|MANILLA GABRIELLA
|ABRUZZO
|ABRUZZO – 01
|4
|MORETTI GIANNI VINICIO
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|1
|BOLOGNETTI MAURIZIO
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|2
|CASTALDO GIOVANNA
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|3
|CRISTOFARO BIAGIO
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|4
|PECORA ROSETTA
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|1
|CHIARELLO AGOSTINO
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|2
|GIGLIO PATRIZIA
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|3
|PERRI FRANCO
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|4
|GIGLIOTTI STEFANIA GIOVANNA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 01
|1
|PERROTTA GIOVANNA GABRIELLA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 01
|2
|RIGHETTI ANGELO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 01
|3
|CARERE SIMONA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 01
|4
|MOCCIA MARIO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|1
|PASTORELLI ORESTE
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|2
|LARDONE CARLA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|3
|ARIA DOMENICO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 02
|4
|VELARDI FRANCESCA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|1
|PIGNATA CARMINE DETTO MINO
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|2
|MAROTTA MARIA GABRIELLA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|3
|DE LUCA NICOLA
|CAMPANIA
|CAMPANIA – 03
|4
|LARDONE CARLA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|1
|TURRONI SAURO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|2
|RICCI MONICA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|3
|MANCINO GENNARO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 01
|4
|SANTINI LIVIA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|1
|CINTI LUCIANI RITA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|2
|STANGHELLINI ZENO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|3
|CHIESA MARICARMEN
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA – 02
|4
|CHIAIESE FRANCESCO
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|1
|RIGHETTI ANGELO
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|2
|CIMOLINO TIZIANA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|3
|STRAIN FRANCO
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|4
|BROLLO MILA
|LAZIO
|LAZIO – 01
|1
|BONELLI ANGELO
|LAZIO
|LAZIO – 01
|2
|ZANELLA LUANA
|LAZIO
|LAZIO – 01
|3
|CIOTOLI ANTONIO
|LAZIO
|LAZIO – 01
|4
|RUSSO LAURA
|LAZIO
|LAZIO – 02
|1
|OMAR AHMED ASHA
|LAZIO
|LAZIO – 02
|2
|COLAMEDICI EGISTO
|LAZIO
|LAZIO – 02
|3
|LIBERATORI ANTONELLA
|LAZIO
|LAZIO – 02
|4
|BENEDETTO SERGIO
|LAZIO
|LAZIO – 03
|1
|CIOTOLI ANTONIO
|LAZIO
|LAZIO – 03
|2
|FORCINA FRANCESCA
|LAZIO
|LAZIO – 03
|3
|PAPI MARCO
|LAZIO
|LAZIO – 03
|4
|LIBERATORI ANTONELLA
|LIGURIA
|LIGURIA – 01
|1
|BRUNO DANILO
|LIGURIA
|LIGURIA – 01
|2
|DE CECCO ENRICA
|LIGURIA
|LIGURIA – 01
|3
|ASCOLI FERDINANDO
|LIGURIA
|LIGURIA – 01
|4
|CANOVA IVONNE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 01
|1
|CHIODARELLI MICHELE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 01
|2
|DAFFINI NORINA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 01
|3
|PARLATO MASSIMO DETTO DELFINO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 01
|4
|GIUPPONI GIOVANNA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|1
|NENCINI RICCARDO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|2
|CINTI LUCIANI RITA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|3
|FIERRO SALVATORE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 02
|4
|GIUPPONI GIOVANNA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|1
|OPRANDI LUISA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|2
|ESPOSITO RAFFAELE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|3
|GANINI CRISTINA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 03
|4
|GIANNI PIER ANGELO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|1
|RIPAMONTI NATALE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|2
|MANGANO FRANCESCA VITTORINA MARINA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|3
|SELLITTO ANTONIO
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 04
|4
|BALDASSARRE ANGELA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 05
|1
|JUNCKER MARIA CRISTINA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 05
|2
|RIPAMONTI NATALE
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 05
|3
|LOMBARDO MARIA DETTA BARBARA
|LOMBARDIA
|LOMBARDIA – 05
|4
|PARLATO MASSIMO DETTO DELFINO
|MARCHE
|MARCHE – 01
|1
|POLITA MARCO
|MARCHE
|MARCHE – 01
|2
|MAURIZI MARINA
|MARCHE
|MARCHE – 01
|3
|LUZI EMIDIO
|MARCHE
|MARCHE – 01
|4
|RUSTICHELLI MARA
|MOLISE
|MOLISE – 01
|1
|LA VECCHIA ERNESTO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|1
|BUEMI ENRICO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|2
|CAVALLO LAURA PIERA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|3
|PESCATORI GIANLUCA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 01
|4
|CRISMAN SILVIA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|1
|SPINOSA MARIA CRISTINA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|2
|ALATI LEO
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|3
|CAVALLO LAURA PIERA
|PIEMONTE
|PIEMONTE – 02
|4
|GUALDI LUCIANO
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|1
|DE MARTINIS MARIA EMILIA
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|2
|BRIGUGLIO DOMENICO
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|3
|CAPPELLETTA BERNADETTE MARIA
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|4
|MORANTE ADOLFO
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|1
|LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|2
|LO VECCHIO VALENTINA
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|3
|DELL’AQUILA DONATO
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|4
|SCARPA ALBA CHIARA
|SARDEGNA
|SARDEGNA – 01
|1
|PERRA RAIMONDO
|SARDEGNA
|SARDEGNA – 01
|2
|CARTA MONICA
|SARDEGNA
|SARDEGNA – 01
|3
|BUTTU SALVATORE
|SARDEGNA
|SARDEGNA – 01
|4
|BERTOLINO MARIA VITTORIA
|SICILIA
|SICILIA – 01
|1
|SARDEGNA CARMELO FORTUNATO
|SICILIA
|SICILIA – 01
|2
|MARINO CATERINA ANTONIA
|SICILIA
|SICILIA – 01
|3
|FICARRA SAVERIO
|SICILIA
|SICILIA – 01
|4
|LEONE MARIA GRAZIA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|1
|LEONE MARIA GRAZIA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|2
|SIGNORELLI ULISSE
|SICILIA
|SICILIA – 02
|3
|SANGREGORIO ILLUMINATA DETTA ADA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|4
|PUGLISI ANTONIO
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|1
|PULCINI ELENA
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|2
|BERTI FRANCESCO
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|3
|CIANFANELLI ELISABETTA
|TOSCANA
|TOSCANA – 01
|4
|FANTIN PAOLO
|TOSCANA
|TOSCANA – 02
|1
|CIPRIANI GRAZIANO
|TOSCANA
|TOSCANA – 02
|2
|VIEGI PAOLA
|TOSCANA
|TOSCANA – 02
|3
|BONSIGNORI FAUSTO
|TOSCANA
|TOSCANA – 02
|4
|MENCUCCINI FRANCESCA
|TRENTINO-ALTO ADIGE
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01
|1
|COPPOLA LUCIA
|UMBRIA
|UMBRIA – 01
|1
|PAPI MARCO
|UMBRIA
|UMBRIA – 01
|2
|OMAR AHMED ASHA
|UMBRIA
|UMBRIA – 01
|3
|PINTO GUGLIELMO
|VENETO
|VENETO – 01
|1
|LARESE FILON DANIELA
|VENETO
|VENETO – 01
|2
|ZUSSA CLAUDIO
|VENETO
|VENETO – 01
|3
|DEL GRANDE ANAMARIA
|VENETO
|VENETO – 01
|4
|CENTANINI BRUNO
|VENETO
|VENETO – 02
|1
|VALPIANA MASSIMO DETTO MAO
|VENETO
|VENETO – 02
|2
|DALL’AGLIO FRANCESCA
|VENETO
|VENETO – 02
|3
|COVIELLO GIOVANNI
|VENETO
|VENETO – 02
|4
|BORTOLAMI PIERA