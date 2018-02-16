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Elezioni 2018, Italia Europa insieme: i candidati al Senato nei collegi plurinominali

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Il simbolo di Italia Europa insieme

Il simbolo di Italia Europa insieme

ROMA – Questo l’elenco completo dei candidati nei collegi plurinominali del Senato della lista “Italia Europa insieme” per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:

ABRUZZO ABRUZZO – 01 1 ZARROLI EMMA
ABRUZZO ABRUZZO – 01 2 COLLIVA ALFONSO
ABRUZZO ABRUZZO – 01 3 MANILLA GABRIELLA
ABRUZZO ABRUZZO – 01 4 MORETTI GIANNI VINICIO
BASILICATA BASILICATA – 01 1 BOLOGNETTI MAURIZIO
BASILICATA BASILICATA – 01 2 CASTALDO GIOVANNA
BASILICATA BASILICATA – 01 3 CRISTOFARO BIAGIO
BASILICATA BASILICATA – 01 4 PECORA ROSETTA
CALABRIA CALABRIA – 01 1 CHIARELLO AGOSTINO
CALABRIA CALABRIA – 01 2 GIGLIO PATRIZIA
CALABRIA CALABRIA – 01 3 PERRI FRANCO
CALABRIA CALABRIA – 01 4 GIGLIOTTI STEFANIA GIOVANNA
CAMPANIA CAMPANIA – 01 1 PERROTTA GIOVANNA GABRIELLA
CAMPANIA CAMPANIA – 01 2 RIGHETTI ANGELO
CAMPANIA CAMPANIA – 01 3 CARERE SIMONA
CAMPANIA CAMPANIA – 01 4 MOCCIA MARIO
CAMPANIA CAMPANIA – 02 1 PASTORELLI ORESTE
CAMPANIA CAMPANIA – 02 2 LARDONE CARLA
CAMPANIA CAMPANIA – 02 3 ARIA DOMENICO
CAMPANIA CAMPANIA – 02 4 VELARDI FRANCESCA
CAMPANIA CAMPANIA – 03 1 PIGNATA CARMINE DETTO MINO
CAMPANIA CAMPANIA – 03 2 MAROTTA MARIA GABRIELLA
CAMPANIA CAMPANIA – 03 3 DE LUCA NICOLA
CAMPANIA CAMPANIA – 03 4 LARDONE CARLA
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 1 TURRONI SAURO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 2 RICCI MONICA
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 3 MANCINO GENNARO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 01 4 SANTINI LIVIA
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 1 CINTI LUCIANI RITA
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 2 STANGHELLINI ZENO
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 3 CHIESA MARICARMEN
EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – 02 4 CHIAIESE FRANCESCO
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 1 RIGHETTI ANGELO
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 2 CIMOLINO TIZIANA
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 3 STRAIN FRANCO
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 4 BROLLO MILA
LAZIO LAZIO – 01 1 BONELLI ANGELO
LAZIO LAZIO – 01 2 ZANELLA LUANA
LAZIO LAZIO – 01 3 CIOTOLI ANTONIO
LAZIO LAZIO – 01 4 RUSSO LAURA
LAZIO LAZIO – 02 1 OMAR AHMED ASHA
LAZIO LAZIO – 02 2 COLAMEDICI EGISTO
LAZIO LAZIO – 02 3 LIBERATORI ANTONELLA
LAZIO LAZIO – 02 4 BENEDETTO SERGIO
LAZIO LAZIO – 03 1 CIOTOLI ANTONIO
LAZIO LAZIO – 03 2 FORCINA FRANCESCA
LAZIO LAZIO – 03 3 PAPI MARCO
LAZIO LAZIO – 03 4 LIBERATORI ANTONELLA
LIGURIA LIGURIA – 01 1 BRUNO DANILO
LIGURIA LIGURIA – 01 2 DE CECCO ENRICA
LIGURIA LIGURIA – 01 3 ASCOLI FERDINANDO
LIGURIA LIGURIA – 01 4 CANOVA IVONNE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 1 CHIODARELLI MICHELE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 2 DAFFINI NORINA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 3 PARLATO MASSIMO DETTO DELFINO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 01 4 GIUPPONI GIOVANNA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 1 NENCINI RICCARDO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 2 CINTI LUCIANI RITA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 3 FIERRO SALVATORE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 02 4 GIUPPONI GIOVANNA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 1 OPRANDI LUISA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 2 ESPOSITO RAFFAELE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 3 GANINI CRISTINA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 03 4 GIANNI PIER ANGELO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 1 RIPAMONTI NATALE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 2 MANGANO FRANCESCA VITTORINA MARINA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 3 SELLITTO ANTONIO
LOMBARDIA LOMBARDIA – 04 4 BALDASSARRE ANGELA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 1 JUNCKER MARIA CRISTINA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 2 RIPAMONTI NATALE
LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 3 LOMBARDO MARIA DETTA BARBARA
LOMBARDIA LOMBARDIA – 05 4 PARLATO MASSIMO DETTO DELFINO
MARCHE MARCHE – 01 1 POLITA MARCO
MARCHE MARCHE – 01 2 MAURIZI MARINA
MARCHE MARCHE – 01 3 LUZI EMIDIO
MARCHE MARCHE – 01 4 RUSTICHELLI MARA
MOLISE MOLISE – 01 1 LA VECCHIA ERNESTO
PIEMONTE PIEMONTE – 01 1 BUEMI ENRICO
PIEMONTE PIEMONTE – 01 2 CAVALLO LAURA PIERA
PIEMONTE PIEMONTE – 01 3 PESCATORI GIANLUCA
PIEMONTE PIEMONTE – 01 4 CRISMAN SILVIA
PIEMONTE PIEMONTE – 02 1 SPINOSA MARIA CRISTINA
PIEMONTE PIEMONTE – 02 2 ALATI LEO
PIEMONTE PIEMONTE – 02 3 CAVALLO LAURA PIERA
PIEMONTE PIEMONTE – 02 4 GUALDI LUCIANO
PUGLIA PUGLIA – 01 1 DE MARTINIS MARIA EMILIA
PUGLIA PUGLIA – 01 2 BRIGUGLIO DOMENICO
PUGLIA PUGLIA – 01 3 CAPPELLETTA BERNADETTE MARIA
PUGLIA PUGLIA – 01 4 MORANTE ADOLFO
PUGLIA PUGLIA – 02 1 LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO
PUGLIA PUGLIA – 02 2 LO VECCHIO VALENTINA
PUGLIA PUGLIA – 02 3 DELL’AQUILA DONATO
PUGLIA PUGLIA – 02 4 SCARPA ALBA CHIARA
SARDEGNA SARDEGNA – 01 1 PERRA RAIMONDO
SARDEGNA SARDEGNA – 01 2 CARTA MONICA
SARDEGNA SARDEGNA – 01 3 BUTTU SALVATORE
SARDEGNA SARDEGNA – 01 4 BERTOLINO MARIA VITTORIA
SICILIA SICILIA – 01 1 SARDEGNA CARMELO FORTUNATO
SICILIA SICILIA – 01 2 MARINO CATERINA ANTONIA
SICILIA SICILIA – 01 3 FICARRA SAVERIO
SICILIA SICILIA – 01 4 LEONE MARIA GRAZIA
SICILIA SICILIA – 02 1 LEONE MARIA GRAZIA
SICILIA SICILIA – 02 2 SIGNORELLI ULISSE
SICILIA SICILIA – 02 3 SANGREGORIO ILLUMINATA DETTA ADA
SICILIA SICILIA – 02 4 PUGLISI ANTONIO
TOSCANA TOSCANA – 01 1 PULCINI ELENA
TOSCANA TOSCANA – 01 2 BERTI FRANCESCO
TOSCANA TOSCANA – 01 3 CIANFANELLI ELISABETTA
TOSCANA TOSCANA – 01 4 FANTIN PAOLO
TOSCANA TOSCANA – 02 1 CIPRIANI GRAZIANO
TOSCANA TOSCANA – 02 2 VIEGI PAOLA
TOSCANA TOSCANA – 02 3 BONSIGNORI FAUSTO
TOSCANA TOSCANA – 02 4 MENCUCCINI FRANCESCA
TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – 01 1 COPPOLA LUCIA
UMBRIA UMBRIA – 01 1 PAPI MARCO
UMBRIA UMBRIA – 01 2 OMAR AHMED ASHA
UMBRIA UMBRIA – 01 3 PINTO GUGLIELMO
VENETO VENETO – 01 1 LARESE FILON DANIELA
VENETO VENETO – 01 2 ZUSSA CLAUDIO
VENETO VENETO – 01 3 DEL GRANDE ANAMARIA
VENETO VENETO – 01 4 CENTANINI BRUNO
VENETO VENETO – 02 1 VALPIANA MASSIMO DETTO MAO
VENETO VENETO – 02 2 DALL’AGLIO FRANCESCA
VENETO VENETO – 02 3 COVIELLO GIOVANNI
VENETO VENETO – 02 4 BORTOLAMI PIERA
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