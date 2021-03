Ius soli: Gasparri, cittadini chiedono vaccini e rimborsi PD pensa a bandiere ideologiche   

Ius soli, Maurizio Gasparri all’attacco: “I cittadini chiedono vaccini e rimborsi PD pensa a bandiere ideologiche”

“Preso da un ingiustificato entusiasmo anche Orlando, ministro quasi a tempo permanente di qualsiasi materia, con esiti alterni, insiste sulla possibilità che si approvi lo ius soli in Parlamento”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Che aggiunge: “Il PD si rassegni. Questa norma non passerà in questa legislatura”.

“E non sarà mai approvata nemmeno nella prossima, che sarà una legislatura a maggioranza di centrodestra”.

“Quella dello ius soli è una proposta sbagliata. Non tiene conto che in Italia si può già accedere alla cittadinanza con norme fin troppo generose. E dimostra come il PD viva su Marte. Mentre c’è un’Italia che soffre e chiede risposte si occupano di bandiere ideologiche, peraltro stinte.

Ius soli dimostra l’errore del Pd

“Questa insistenza, ieri di Letta oggi di Orlando e di altri, sullo ius soli dimostra che il PD non ha a cuore i problemi dell’Italia. Forza Italia partecipa a un Governo perché possano essere vaccinati i cittadini e rimborsati coloro che vedono le loro attività bloccate. Ci si occupi di questo. Se invece il PD ha altre priorità lo dica in maniera convinta a tutti e si assuma le responsabilità che ovviamente ne conseguirebbero”.