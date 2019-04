ROMA – La fidanzata di Fabio Rovazzi fa la stagista per Forza Italia al Senato. Lei è Karina Bezhenar, ventiduenne, bionda, occhi chiari, bellissima. Karina e Fabio si sono conosciuti grazie all’allora migliore amico di lui, Fedez, e da tre anni vivono il loro amore riservatissimo, lontano dai riflettori, con qualche rarissima dedica su Instagram da parte del cantante.

Di lei si sa poco e niente: 22 anni e una vita sulle passerelle, Karina ha collezionato anche qualche esperienza come attrice. Recentemente però ha quasi smesso di apparire pubblicamente, oscurando la sua pagina Instagram che un tempo contava più di 25 mila follower. Cosa ci faccia nell’ufficio legislativo di Forza Italia, non è dato saperlo.

Il vicepresidente Lucio Malan interpellato dal Fatto Quotidiano ha detto: “Sì, so che c’è una stagista nuova, non so chi sia. Non mi risultano modelle purtroppo. E non so nemmeno chi sia Rovazzi”. Qualcun’altro, sotto anonimato, precisano: “So che fa la stagista, mi dicono che stesse studiando alla Luiss. Ma non mettetela in croce”. (fonte: Il Fatto Quotidiano)