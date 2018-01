ROMA – E’ salita sul palco di Fratelli d’Italia e ne ha cantato l’inno. Poi ha lanciato il suo endorsement per Giorgia Meloni: “Sono sempre stata di destra e voterò per lei”. A dichiararlo è stata Katia Ricciarelli, la cantante lirica, che ha sottolineato come in Italia serva una “generalessa” e ha indicato nella persona di Giorgia Meloni la candidata ideale a guidare il nostro Paese.

Dopo l’endorsement di Orietta Berti a Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni del 4 marzo, ora anche la soprano Ricciarelli annuncia le sue intenzioni di voto. La cantante lirica è apparsa sul palco della kermesse di Fratelli d’Italia dedicata alle “eccellenze italiane” e in una intervista a Massimo Rebotti per il Corriere della Sera spiega di essere sempre stata di destra e quali sono le doti che apprezza della Meloni: