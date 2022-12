La Premier domina il giorno di Santo Stefano. No, non è Giorgia Meloni, che poi sarebbe il Premieri, ma la Premier League del calcio inglese.

Calcio a Santo Stefano. Otto giorni dopo la finale mondiale in Qatar. Dove? In Inghilterra. È il classico “boxing day”, festività del Regno Unito e dei paesi del Commonwealth . Negozi e stadi aperti. Tornano i campionati nazionali . Il primo a partire è la Premier.

Tre giorni consecutivi di football. Il calcio britannico comincia con il “lunch match “ alle 13.30 e finisce mercoledì alle 21. Quattro partite per Santo Stefano, tre martedì e gran finale allo stadio “Elland Road”. È il secolare teatro del Leeds, terreno di gioco in erba ibrida sul quale il blasonato Manchester City di Guardiola e del possente Haaland cercherà l’impresa per non perdere i contatti con la capolista Arsenal.

UN ITALIANO INIZIA, UN ITALIANO FINISCE

Sono Antonio Conte e Andrea Radrizzani. Il primo allena l’ambizioso Tottenham, Il secondo è il presidente del Leeds. Il club di Londra apre la tre giorni calcistica, quello di Leeds la chiude. Due italiani al centro delle cronache.

Conte per le sue dichiarazioni (“Non sono felice, è come se non avessi i giocatori“). Lamento comprensibile, il Tottenham aveva in Qatar 12 giocatori di cui due in finale (il difensore argentino Romero e il portiere francese Lloris). E chiaramente non sono al top della condizione, devono recuperare le energie bruciate in un torneo logorante.

Radrizzani, milanese, 48 anni, uomo d’affari, ha messo a soqquadro i suoi tifosi (e di riflesso la stessa Premier) con la messa in vendita del Leeds, club preso nel 2017 e riportato in Premier dopo 16 anni. Il valore del Leeds è cresciuto dieci volte. Si parla di 545 milioni.

TUTTE LE PARTITE IN TV

Gli incontri si potranno tutti seguire a pagamento e addizionali in diretta su Sky. In streaming su SkyGo e Now. Previsti ascolti record. L’interesse è alto con l’Arsenal (37 punti) che cerca la fuga e il City (32) e Tottenham (29) che tenteranno di impedirglielo. I calciofili italiani hanno diversi motivi per seguire un campionato che ha parecchi connazionali presenti. Come, ad esempio, l’allenatore De Zerbi (Brighton, 21 punti) e l’azzurro Scamacca, titolare nel West Ham (14). Senza dimenticare Jorginho e il promettente Casadei (Chelsea) , Angelo Ogbonna, ed Emerson Palmieri (West Ham), Patrick Cutrone (Wolverhampto).