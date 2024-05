Il candidato di Fratelli d’Italia a Torremaggiore tolto dalle liste dopo il suo audio: “Sono fascista, contro gli stranieri e contro i gay”

Com’è lo stato della politica italiana? Che domande: pessimo, come sempre. A Torremaggiore, per esempio, siamo in provincia di Foggia, un ormai ex candidato di Fratelli d’Italia al consiglio comunale locale in un audio pubblicato in queste ore dalla pagina “San Severo Trash” si dichiara, in ordine sparso, leghista, fascista, contro gli stranieri e contro i gay.

Immediata la reazione della candidata sindaca Margherita Di Pumpo sostenuta dai due maggiori partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica per Torremaggiore:

“Sono venuta a conoscenza dell’audio nella tarda serata di ieri – dichiara all’agenzia Ansa la candidata sindaca – e sono immediatamente intervenuta per prendere le distanze. Il candidato è fuori dalle liste che presenteremo domattina. C’è estrema indignazione verso affermazioni che non appartengono alla sottoscritta (peraltro insegnante e dirigente scolastica) e alla coalizione che rappresento. Sono rimasta allibita anche perché mi propongo come immagine culturale e questi disvalori non mi appartengono”.

Sull’audio è intervenuto anche il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Michele Di Virgilio. “Prendiamo nettamente le distanze – spiega – e condanniamo in toto le sue affermazioni che non rappresentano affatto le idee e i valori del partito quali la difesa della famiglia e dei confini nazionali nell’alveo della democrazia”.