ROMA – Laura Boldrini lancia un nuovo partito. Si tratta della “ListaUnitariaEuropea”. Lo ha scritto lei stessa in un suo tweet del primo settembre in cui chiedeva a amici e compagni cosa ne pensavano “se per sfidare la destra, i partiti progressisti rinunciassero ai propri simboli per dare vita a una lista unitaria nel segno dell’apertura e dell’innovazione”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’hashtag era accompagnato da quelle tre parole, scritte tutte con la lettera maiuscola. Come a dire che appunto “ListaUnitariaEuropea” potrebbe essere il prossimo nome dietro cui radunare quella “parte della società che non si è sentita rappresentata il 4 marzo”.

Il fatto è che l’acronimo “LUE” in ambito medico ricorda spiacevoli sensazioni. La Treccani spiega che il termine deriva dal latino lues, che significa “morbo, pestilenza, epidemia, contagio”. Nel linguaggio dei dottori e degli infermieri, invece, è sinonimo di sifilide, quella poco simpatica malattia che si trasmette sessualmente. E, per finire, in senso figurato la parola “ha usi analoghi a peste”, “calamità pubblica” e “sventura”.