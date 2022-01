Laura Ravetto chi è: dove e quando è nata, età, carriera, biografia, Forza Italia, marito e figli

Il deputato di Forza Italia Laura Ravetto sarà una delle ospiti di oggi, lunedì 3 gennaio, di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Laura Ravetto

Nata a Cuneo il 25 gennaio del 1971, Laura Ravetto ha quindi 50 anni. Laureata in Giurisprudenza, la Ravetto, prima di scendere in politica, ha lavorato come direttore degli affari legali presso la consociata italiana della multinazionale farmaceutica Schering Plough.

La Ravetto si candida con Forza Italia per la prima volta nel 2006 venendo poi eletta alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 1. Rieletta nel 2008, con la lista unitaria del Popolo della Libertà, la Ravetto viene nominata presidente della delegazione parlamentare italiana presso l’iniziativa Centro Europea.

Nel 2010 viene nominata sottosegretario per i rapporti col Parlamento del Governo Berlusconi.

Alle elezioni del 2013 viene eletta di nuovo alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 2. Alle politiche del 2018, infine, viene eletta ancora nel collegio uninominale di Como.

Nel novembre del 2020 la parlamentare decide di lasciare Forza Italia ed entrare nel gruppo della Lega.

A novembre 2018 la Ravetto ha depositato alla Camera due proposte di legge per rendere possibile l’adozione di un bambino da parte delle persone single, insieme al medico Serena Caprio che raccoglie 11.000 firme a sostegno della proposta, sottoscritti da diversi deputati di Forza Italia, affermando: “Il mio non è un attacco alla famiglia tradizionale o un assist agli omosessuali che vogliono adottare. La mia è una proposta di buon senso, presentata nell’interesse e per la tutela dei diritti dei bambini. Parlando con le persone mi sono resa conto che questo è un tema trasversale, né di destra o di sinistra”.

Marito, figli e vita privata di Laura Ravetto

La Ravetto si è sposata nel giugno del 2016 con Dario Ginefra (deputato del Partito Democratico tra il 2013 e il 2016). A gennaio del 2018 è diventata madre di una bambina: Clarissa Delfina.