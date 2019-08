Lega, le magliette in russo… Sbagliate

ROMA – Le magliette della Festa di Pontida quest’anno parlano russo, sono scritte in cirillico. Almeno il primo lotto di t-shirt che sarà anche l’ultimo (ma forse diventerà rarissimo) perché la scritta è sbagliata, la traduzione sballata.

C’è scritto il corrispettivo russo di “Partito di Pontida”, succede quando ci si affida al traduttore automatico di Google. Poi arriva un russo vero che se ne accorge.

“La maglietta in cirillico – spiega al Corriere.it Christian Colleoni, referente del Carroccio per l’Isola e la Val San Martino – è una goliardata. Quell’inchiesta secondo noi è una boutade, non c’è niente di vero, con tutto il rispetto per chi sta indagando. I nostri rubli sono i nostri volontari che saltano le ferie d’agosto per lavorare gratis alla festa. È con le feste e con il tesseramento che finanziamo le nostre sezioni”.

Poi assicura che alla Festa si parlerà solo un bergamasco. (fonte Corriere.it)