Lega, il programma elettorale di Salvini per le elezioni del 4 marzo 2018

ROMA – Introduzione di un’unica aliquota fiscale (Flat tax) per famiglie e imprese, chiusura effettiva di Equitalia, piano straordinario per le zone terremotate, pace fiscale per tutti i piccoli contribuenti che si trovano in condizioni di difficoltà economica e l’abolizione della legge Fornero: questi alcuni punti del programma presentato da Matteo Salvini e dalla Lega per le elezioni del 4 marzo.

Il programma della Lega (PDF).

I candidati della Lega.

Matteo Salvini è candidato nel plurinominale al Senato e da capolista in Calabria 1, Lazio 1 (Roma), Lombardia 4 (Milano), Liguria 1, Sicilia 2 (Catania, Messina, Acireale e Siracusa). Roberto Calderoli e Umberto Bossi saranno rispettivamente capilista al Senato Lombardia 2 e Lombardia 3 a Varese. Giulia Bongiorno è candidati invece al Senato da capolista in Lazio 2, Lombardia 5, Piemonte 1, Sicilia 1 e seconda dopo Salvini in Liguria 1. Alberto Bagnai sfiderà Matteo Renzi nell’uninominale di Firenze. Da sottolineare anche la candidatura dell’ideatore della ‘flat tax’ Armando Siri (capolista Senato Emilia-Romagna 2).

In Emilia c’è Lucia Borgonzoni, capolista in Senato nel plurinominale Emilia Romagna 1. Armando Siri capolista al Senato Emilia Romagna 2. In Liguria spicca il nome di Edoardo Rixi (Camera uninominale Liguria 4 e capolista proporzionale Liguria 1 e 2). Nel Lazio, con gli altri, la Lega schiererà il parlamentare uscente Barbara Saltamartini (capolista camera proporzionale Lazio 1/01, 1/02/ 1/03, 2/01 e uninominale Guidonia). In Campania c’è il coordinatore di Noi con Salvini, Gianluca Cantalamessa. Lega presente anche in Sicilia con i parlamentari uscenti Angelo Attaguile e Alessandro Pagano. In Sardegna, sarà candidato il segretario nazionale del partito sardo d’azione, Christian Solinas (Senato, capolista al plurinominale in Sardegna oltre che terzo in Lombardia 04).