ROMA – È attesa per lunedì mattina la decisione del giudice della prima sezione civile di Milano Nicola Di Plotti, che si è riservato di decidere sul ricorso d’urgenza contro la nomina di Matteo Salvini come segretario della Lega, presentato da un esponente della Lega stessa collegato al listino di Gianni Fava, assessore regionale e candidato che ha corso contro Salvini alle primarie del Carroccio lo scorso maggio.

Ieri, 25 gennaio, in circa due ore di udienza, il giudice ha ritenuto di non sentire alcune persone informate sui fatti indicate dal legale del ricorrente, Roberto Malizia – tra cui lo stesso Gianni Fava, il parlamentare leghista Gianluca Pini e alcuni militanti – ritenendo sufficiente la documentazione presentata.

Malizia chiede la sospensione cautelare della nomina di Salvini a segretario federale del Carroccio. Se verrà accolto saranno automaticamente annullate le primarie dello scorso maggio, Salvini tornerà militante semplice e, come prevede lo statuto, l’incarico di segretario sarà ricoperto da Umberto Bossi che oggi è presidente federale e garante del Carroccio.