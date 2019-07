Lega, soldi da Putin? L’audio (Buzzfeed) dell’uomo di Salvini a caccia di fondi a Mosca

ROMA – Il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, deve riferire in Aula alla Camera su quanto riportato dal sito americano BuzzFeed circa un presunto incontro che si è svolto lo scorso autunno e durante il quale, riporta il file audio e nella relativa trascrizione pubblicati, si starebbe trattando per un finanziamento della Lega. Già a febbraio, un’inchiesta de L’Espresso citata dallo stesso sito americano riferiva l’informazione secondo cui tre milioni di tonnellate di gasolio sarebbero state vendute a un’azienda italiana, un piano della Russia cper sostenere i sovranisti alle Europee mascherato da scambio commerciale.

“Salvini riferisca in Aula”. A porre la questione in Aula, scatenando le proteste dei leghisti, è il dem Emanuele Fiano, che spiega: “E’ stato pubblicato da un sito di informazione americano un file audio molto molto grave. La registrazione trascritta riguarda un incontro che si è svolto il 18 ottobre dell’anno scorso a Mosca tra tre persone di nazionalità russa non identificate e altre tre di cui una identificata che risponde al nome che Gianluca Savoini, presidente dell’associazione indipendente Lomabardia-Russia. In questa riunione” le persone registrate “avrebbero trattato un finanziamento del partito della Lega proveniente dalla Russia. Salvini venga a riferire in Aula. Il file audio descrive una trattativa finanziaria. Non siamo la magistratura ma esprimiamo una posizione politica. Se è vero – conclude Fiano – quanto trascritto, in quell’incontro si tratta una cessione di denaro da uno stato sovrano estero a un partito italiano. Se così fosse sarebbe di una gravità inaudita. Chiediamo formalmente che il ministro venga a rispondere nell’Aula della Camera”.

Salvini: “Mai un rublo, un euro, un dollaro, un litro di vodka da Mosca”. “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Lo dichiara Matteo Salvini, leader della Lega, in una nota, con riferimento a quanto pubblicato dal sito Buzzfeed su una riunione tra uomini vicino al ministro dell’Interno e esponenti del Cremlino. (fonte Ansa)