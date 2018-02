ROMA – “A me piacerebbe Mario Draghi come presidente del Consiglio. Ma lo decideremo soltanto con i conti in mano dopo le elezioni”. Queste le parole di Licia Ronzulli di Forza Italia, intervenuta ad Agorà, su Rai Tre.

“Io non ho ambizioni politiche, voglio vincere e scegliere il premier e la squadra di governo con i miei alleati. Se fosse possibile avere Tajani sarebbe una bellissima scelta, molto stimata a livello europeo, certo sarebbe una perdita per l’Italia a livello Ue”. Aveva detto invece il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Rtl 102.5 parlando dell’ipotesi di Tajani alla presidenza del consiglio.

Berlusconi aveva quindi spiegato: “Oltre a lui ci sono altre due possibilità in campo ma non le dico ora. Con gli alleati ne abbiamo parlato ma prima dobbiamo vincere”.

Un’ipotesi che non piace a Fratelli d’Italia. “Tajani Sarà il candidato di FI, non è il candidato di FdI. Sto facendo la campagna per poter arrivare io a presidente del Consiglio dei ministri. Gli Italiani sceglieranno la proposta che li convince di più”, dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ad Agorà su Rai Tre commentando le parole di Berlusconi che questa mattina ha lanciato un’investitura per Tajani premier.