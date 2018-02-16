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Elezioni 2018, Lista del Popolo: i candidati al Senato nei collegi plurinominali

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Il simbolo di "Lista del Popolo"

Il simbolo di “Lista del Popolo”

ROMA – Questo l’elenco completo dei candidati nei collegi plurinominali del Senato della “Lista del Popolo per la Costituzione” per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:

BASILICATA BASILICATA – 01 1 DI BELLO GIUSEPPE
BASILICATA BASILICATA – 01 2 BIFOLCO ANNA
BASILICATA BASILICATA – 01 3 CANCELLIERI GIUSEPPE
BASILICATA BASILICATA – 01 4 MATTURRO DONATA
BASILICATA BASILICATA – 01 5 LUCANO ADELMO
BASILICATA BASILICATA – 01 6 ARNONE MARIA ANTONIETTA
CALABRIA CALABRIA – 01 1 TOPA GIUSEPPE
CALABRIA CALABRIA – 01 2 VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY
CALABRIA CALABRIA – 01 3 LUCA’ FRANCESCO
CALABRIA CALABRIA – 01 4 ARMALEO GIUSEPPA
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 1 FURLAN MARGHERITA
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 2 CLAUT WALTER
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 3 RUI LORETTA
FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01 4 GEBBIA NICOLO’
LAZIO LAZIO – 01 1 BENIGNI GLAUCO
LAZIO LAZIO – 01 2 TARENGHI LUCIA
LAZIO LAZIO – 01 3 SCORZONI ROBERTO
LAZIO LAZIO – 01 4 RAGA FRANCESCA MARIA ANNA
LAZIO LAZIO – 02 1 CONSTANTINESCU CORINA
LAZIO LAZIO – 02 2 NOTARISTEFANO ORFEO
LAZIO LAZIO – 02 3 D’ANGELO ANNA
LAZIO LAZIO – 02 4 CARIANI FLAVIO
LAZIO LAZIO – 03 1 BOTTIGLIONE ADOLFO
LAZIO LAZIO – 03 2 RAGA FRANCESCA MARIA ANNA
LAZIO LAZIO – 03 3 VILLA MARCO
LAZIO LAZIO – 03 4 TARENGHI LUCIA
MARCHE MARCHE – 01 1 ROBERTI LAMBERTO
MARCHE MARCHE – 01 2 MORELLI MARIANTONIETTA
MARCHE MARCHE – 01 3 MURGIA MAURO ADOLFO
MARCHE MARCHE – 01 4 FERRI ANNA
PUGLIA PUGLIA – 01 1 PUTTILLI FRANCESCO
PUGLIA PUGLIA – 01 2 RENZULLI GIUSEPPINA
PUGLIA PUGLIA – 01 3 DAMATO GENNARO
PUGLIA PUGLIA – 01 4 VITRANI GIOVANNA
PUGLIA PUGLIA – 02 1 SANTANTONIO TERESA
PUGLIA PUGLIA – 02 2 BERARDI COSIMO
PUGLIA PUGLIA – 02 3 CUCCI DOROPHJ ANNA
PUGLIA PUGLIA – 02 4 ROMANO GIROLAMO
SICILIA SICILIA – 01 1 DE SANTIS GIUSEPPE
SICILIA SICILIA – 01 2 VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY
SICILIA SICILIA – 01 3 BASCETTA GIANCARLO
SICILIA SICILIA – 01 4 GAMBINA MARIA LUISA
SICILIA SICILIA – 02 1 VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY
SICILIA SICILIA – 02 2 RIBAUDO ANTONIO MICHELE
SICILIA SICILIA – 02 3 GAMBINA MARIA LUISA
SICILIA SICILIA – 02 4 LO CONTE FRANCESCO PAOLO
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