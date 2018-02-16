Elezioni 2018, Lista del Popolo: i candidati al Senato nei collegi plurinominali

ROMA – Questo l’elenco completo dei candidati nei collegi plurinominali del Senato della “Lista del Popolo per la Costituzione” per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|1
|DI BELLO GIUSEPPE
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|2
|BIFOLCO ANNA
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|3
|CANCELLIERI GIUSEPPE
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|4
|MATTURRO DONATA
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|5
|LUCANO ADELMO
|BASILICATA
|BASILICATA – 01
|6
|ARNONE MARIA ANTONIETTA
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|1
|TOPA GIUSEPPE
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|2
|VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|3
|LUCA’ FRANCESCO
|CALABRIA
|CALABRIA – 01
|4
|ARMALEO GIUSEPPA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|1
|FURLAN MARGHERITA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|2
|CLAUT WALTER
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|3
|RUI LORETTA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA – 01
|4
|GEBBIA NICOLO’
|LAZIO
|LAZIO – 01
|1
|BENIGNI GLAUCO
|LAZIO
|LAZIO – 01
|2
|TARENGHI LUCIA
|LAZIO
|LAZIO – 01
|3
|SCORZONI ROBERTO
|LAZIO
|LAZIO – 01
|4
|RAGA FRANCESCA MARIA ANNA
|LAZIO
|LAZIO – 02
|1
|CONSTANTINESCU CORINA
|LAZIO
|LAZIO – 02
|2
|NOTARISTEFANO ORFEO
|LAZIO
|LAZIO – 02
|3
|D’ANGELO ANNA
|LAZIO
|LAZIO – 02
|4
|CARIANI FLAVIO
|LAZIO
|LAZIO – 03
|1
|BOTTIGLIONE ADOLFO
|LAZIO
|LAZIO – 03
|2
|RAGA FRANCESCA MARIA ANNA
|LAZIO
|LAZIO – 03
|3
|VILLA MARCO
|LAZIO
|LAZIO – 03
|4
|TARENGHI LUCIA
|MARCHE
|MARCHE – 01
|1
|ROBERTI LAMBERTO
|MARCHE
|MARCHE – 01
|2
|MORELLI MARIANTONIETTA
|MARCHE
|MARCHE – 01
|3
|MURGIA MAURO ADOLFO
|MARCHE
|MARCHE – 01
|4
|FERRI ANNA
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|1
|PUTTILLI FRANCESCO
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|2
|RENZULLI GIUSEPPINA
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|3
|DAMATO GENNARO
|PUGLIA
|PUGLIA – 01
|4
|VITRANI GIOVANNA
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|1
|SANTANTONIO TERESA
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|2
|BERARDI COSIMO
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|3
|CUCCI DOROPHJ ANNA
|PUGLIA
|PUGLIA – 02
|4
|ROMANO GIROLAMO
|SICILIA
|SICILIA – 01
|1
|DE SANTIS GIUSEPPE
|SICILIA
|SICILIA – 01
|2
|VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY
|SICILIA
|SICILIA – 01
|3
|BASCETTA GIANCARLO
|SICILIA
|SICILIA – 01
|4
|GAMBINA MARIA LUISA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|1
|VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY
|SICILIA
|SICILIA – 02
|2
|RIBAUDO ANTONIO MICHELE
|SICILIA
|SICILIA – 02
|3
|GAMBINA MARIA LUISA
|SICILIA
|SICILIA – 02
|4
|LO CONTE FRANCESCO PAOLO