Lockdown solo per i non vaccinati? Liguria e Friuli pressano il Governo per il modello austriaco (foto Ansa)

Lockdown solo per i non vaccinati? Le Regioni, preoccupate per l’aumento dei contagi e per i possibili e futuri cambi di colore, iniziano a pressare il Governo sulla possibilità del lockdown solo per i non vaccinati. Insomma: il modello austriaco. Vienna, infatti, ha stabilito, a partire da lunedì, un lockdown solo per i non vaccinati.

Le parole di Giovanni Toti

Tra i presidenti di Regione favorevoli a un lockdown solo per i non vaccinati c’è il governatore della Liguria Giovanni Toti: “Chiederemo al governo che le misure restrittive legate alle fasce di colore valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino, non per le persone che lo hanno correttamente fatto”, ha detto. “Le misure che devono essere prese, lo devono essere solo per i non vaccinati, non certo per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere”, ha aggiunto.

Le parole di Massimiliano Fedriga

Anche il Friuli, con Massimiliano Fedriga, è sulla stessa lunghezza d’onda: “Nel caso in cui dovessimo finire in zona arancione penso che il prezzo delle chiusure non lo possano pagare i vaccinati, che hanno difeso se stessi e gli altri, partecipando alla campagna vaccinale”, ha spiegato.

Renzi: “Mi piacerebbe che l’Italia adottasse lo stesso modello dell’Austria”

D’accordo anche il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi:

“Stanno aumentando purtroppo i casi, probabilmente qualche Regione andrà in zona gialla, mi piacerebbe che l’Italia adottasse lo stesso metodo dell’Austria: cioè vanno in lockdown solo quelli che non hanno fatto il vaccino, sennò tutti dovremmo pagare le conseguenze di chi non l’ha fatto. Vorrei che chi ha fatto il vaccino potesse non avere restrizioni”, ha detto il leader di Italia Viva.