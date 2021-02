Lockdown vade retro. Classifica: Italia 1, Francia e Germania 2, Gran Bretagna 3

Lockdown vade retro, e una classifica lo dimostra. E non solo lockdown, vade retro anche zona arancione nazionale e anche tutto quello che abbia il suono e il sapore, figurarsi la sostanza, di chiusure e divieti. Riaprire, a partire dai ristoranti la sera, è il messaggio di Salvini.

Niente che non siano mini zone rosse quanto più mini possibili è la richiesta delle Regioni, Toti dalla Liguria è per riaprire tutto, Franceschini evoca e chiama la riapertura di teatri e cinema (anche se non fa date). Soprattutto fasce sempre più consistenti della popolazione si muovono e comportano come Covid non fosse. Vedi l’intero ultimo fine settimana, piste di sci e anti stadi di calcio compresi, non solo shopping, passeggio di massa al sole e tutti a tavola insieme e stretto stretti.

Divieto spostamento tra Regioni

Giornali e tv annunciano come anticipazione alle scelte del governo la conferma e il prolungamento del divieto di spostamento tra Regioni. Lo annunciano come elemento di “stretta”. In realtà non lo è, in realtà quello di spostarsi tra le Regioni è un divieto assai teorico. Non vale se ti sposti per lavoro o per asseriti problemi familiari o di altra urgente e cogente natura. Quindi, nei fatti, è un divieto che è facile aggirare e che viene aggirato in massa. La realtà del paese. la realtà del paese mostrata negli ultimi giorni è tutt’altra che quella di un paese chiuso e con la gente tappata a forza in casa.

Classifica dei lockdown

Realtà e percezione come spesso accade non coincidono, spesso si ascolta qualcosa come: solo da noi…Eccola la mini classifica dei lockdown: Italia ne ha fatto uno, Francia e Germania due, Gran Bretagna tre. Al fondo di questa nostra ultima posizione in classifica non c’è una migliore situazione sanitaria od epidemica, c’è che lockdown ce lo possiamo permettere meno di altri. Altri hanno governi e potere politico che poggiano su maggior consenso reale e/o hanno più soldi per rimborsi e sostegni a chi è costretto a chiudere.