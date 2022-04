In Lombardia arriva lo psicologo di base. La proposta di legge è stata presentata e il finanziamento trovato. Ora sarà il consiglio regionale ad approvare l’arrivo dello psicologo tra le cure primarie offerte dalla Regione ai suoi cittadini.

In Lombardia arriva lo psicologo di base

“La pandemia ci ha restituito un disagio psicologico importante, in particolare sulla fascia dei giovani. Per questo vogliamo istituire lo psicologo delle cure primarie”. La vice presidente della Commissione sanità lombarda Simona Tironi di Forza Italia ha introdotto in questo modo il progetto di legge bipartisan per l’istituzione dello psicologo di base in Lombardia. “I dati – ha spiegato – fanno tremare i polsi, parliamo di disturbi comportamentali, di stress e di ansia. Lo psicologo di base sarà totalmente integrato nel nostro sistema sanitario regionale. Ne prevediamo l’istituzione di almeno uno in ogni Casa della comunità”.

Tironi ha anche parlato della copertura economica del progetto: “Abbiamo chiesto 12 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni. Questo ci permette di erogare un servizio che non è una tantum, ma che sarà continuativo nel tempo”.

Per il consigliere regionale Niccolò Carretta del Gruppo misto Azione, primo firmatario della legge insieme a Tironi, “questa battaglia sulla salute mentale è un diritto che non ha colore politico. Speriamo quindi in un’approvazione veloce e larga di tutto il Consiglio regionale, in modo da offrire un servizio efficace, accessibile e gratuito a tutti i cittadini lombardi, che hanno pagato a caro prezzo il lockdown”.

“Il 60% dei giovani ha detto di aver bisogno di un supporto psicologico”

“In questi mesi – ha aggiunto il presidente del Consiglio Alessandro Fermi – il Consiglio regionale ha fatto un tour per incontrare gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori. A Monza, in una di queste classi, abbiamo chiesto ai ragazzi quanti di loro sentono di avere il bisogno di un supporto psicologico: oltre il 60% ha alzato la mano. Lì mi sono reso conto di quanto sia essenziale questo tema”.