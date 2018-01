ELEZIONI 2018 LOMBARDIA – Pronte le liste dei partiti per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Qui l’elenco, comune per comune, dei collegi (Camera e Senato) della Lombardia:

Ecco l’elenco, partito per partito, tutti i candidati in Lombardia.

Nei collegi plurinominali della Camera sono capilista :

Nei collegi uninominali della Camera i candidati sono:

Per i collegi uninominali del Senato i candidati sono:

Nei collegi plurinominali del Senato tra i candidati troviamo:

Nei collegi plurinominali della Camera tra i candidati troviamo:

Per i collegi uninominali del Senato tra i candidati troviamo:

I candidati nei collegi uninominali della Camera e del Senato:

Nei collegi plurinominali della Camera:

Liberi e Uguali – Collegi Plurinominali Senato

Liberi e Uguali – Collegi Estero Camera

Liberi e Uguali – Collegi Estero Senato

Per i collegi uninominali della Camera:

Per i collegi uninominali del Senato:

I capilista che la Lega schiera al Senato in Lombardia sono Matteo Salvinia Milano, Roberto Calderoli a Bergamo-Brescia, Umberto Bossi a Varese-Como-Lecco, eGiulia Bongiorno in Brianza. Presenti nelle liste – che però il partito non ha diffuso ufficialmente – anche l’ex vice segretario dell’Ugl, Claudio Durigon, e il segretario del sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli. E il segretario nazionale del partito sardo d’azione, Christian Solinas (Senato, capolista al plurinominale in Sardegna e terzo in Lombardia 04).

Tra le donne, oltre a Bongiorno – candidata al Senato capolista in Lazio 2 Lombardia 5, Piemonte 1, Sicilia 1 e seconda dopo Salvini in Liguria 1 -, si segnalano gli assessori lombardi Claudia Terzi e Simona Bordonali,capilista alla Camera nei loro collegi plurinominali (Bergamo e Brescia). Nel plurinominale al Senato, Bergamo, al terzo posto Toni Iwobi, responsabile di origini nigeriane del dipartimento sicurezza e immigrazione del Movimento.

Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia ha deciso di schierare tutti e tre i fondatori del partito, Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa in Lombardia. Meloni, presidente di Fdi, correrà al plurinominale alla Camera a Milano 1 oltre che all’uninominale a Latina, città simbolo per la destra italiana. Guido Crosetto sarà capolista al plurinominale alla Camera a Bergamo. L’ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa, invece, sarà candidato all’uninominale al Senato e al pluronominale nei collegi di Milano-Rozzano, Lecco-Como e a Bergamo-Brescia-Treviglio.

Candidata per il Senato anche Daniela Santanché che correrà all’uninominale a Cremona e nel plurinominale a Mantova, Cremona e Pavia. La Santanché correrà anche in Emilia, Piemonte e in Puglia. Tra i big, anche Isabella Rauti, ex moglie di Gianni Alemanno, che correrà al Senato nel collegio uninominale di Mantova e al plurinominale di Monza. In lista per Fdi, tra gli altri, Lucrezia Mantovani, figlia dell’ex vicepresidente della Regione Mario Mantovani, dimessosi dopo il processo su un presunto giro di tangenti quando era sindaco di Arconate. In lista per la Camera anche Viviana Beccalossi, che è stata schierata nel collegio uninominale di Cremona e figura anche tra i candidati del collegio plurinominale di Brescia. Candidati anche Carlo Fidanza, Romano La Russa, Marco Osnato, Riccardo De Corato e Paola Frassinetti.

Forza Italia.

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è stato candidato come capolista al Senato di Forza Italia nel collegio Lombardia 3, a Varese-Como-Lecco. Mariastella Gelmini sarà invece capolista alla Camera a Milano e Brescia, e candidata all’uninominale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Al collegio uninominale di Milano 1, Forza Italia candida anche l’avvocato Cristina Rossello. Confermata, inoltre, l’atleta paraolimpica Giusy Versace come capolista per Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese. Saranno candidati per FI in Lombardia Paolo Romani, capolista nel plurinominale al Senato a Milano, e Michela Vittoria Brambilla nel collegio uninominale di Abbiategrasso, alla Camera. Nelle liste presente anche l’assistente di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, capolista al Senato, nella circoscrizione Brescia-Bergamo.

Noi con l’Italia.

Sono due i collegi uninominali della Lombardia, entrambi per la Camera, in cui il centrodestra presenterà candidati di `Noi con l’Italia´. A Merate (Lecco) c’è l’ex ministro Maurizio Lupi, a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) c’è il coordinatore regionale Alessandro Colucci.