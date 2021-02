Lorenzo Cesa ricoverato per Covid in ospedale, allo Spallanzani di Roma: condizioni stabili (Foto Ansa)

L’ex leader dell’Udc Lorenzo Cesa è ricoverato in ospedale per Covid, allo Spallanzani di Roma. A dare l’annuncio, l’ufficio stampa del partito: “Lorenzo Cesa è stato ricoverato ieri sera (martedì, ndr.) per Covid all’ospedale Spallanzani di Roma, presso il dipartimento guidato dal professor Nicola Petrosillo. Le sue condizioni sono da considerarsi stazionarie”.

Lorenzo Cesa ricoverato per Covid: le sue condizioni

Le condizioni del politico non desterebbero preoccupazione: Cesa sarebbe stabile e non intubato. Su Twitter è intervenuto lo stesso ex segretario Udc, che ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi giorni gli hanno mostrato vicinanza e affetto.

“Cari amici, sono stato ricoverato ieri sera per #Covid19 all’Ospedale #Spallanzani presso il Dipartimento guidato dal professor Nicola Petrosillo. Le mie condizioni sono stazionarie. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e vicinanza!”, il tweet di Lorenzo Cesa.

I messaggi di pronta guarigione dei politici

Tra i messaggi di vicinanza anche quello del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani: “Un augurio di pronta guarigione al mio amico Lorenzo Cesa. Sono certo che riuscirà a vincere anche la battaglia contro il covid. Forza!”, ha scritto su Twitter.

Chi è Lorenzo Cesa

Nato ad Arcinazzo Romano il 16 agosto del 1951, Lorenzo Cesa è stato segretario dell’Unione di Centro dal 2005 al 2021.

Laureato in Scienze politiche alla Luiss di Roma, in passato ha ricoperto il ruolo di direttore delle relazioni esterne alla Efimpianti Spa, di consigliere di amministrazione di ANAS e di direttore commerciale marketing di una società di comunicazione.

E’ stato dirigente della Democrazia Cristiana e consigliere comunale a Roma. Da subito entrò nel progetto politico del Ccd di Clemente Mastella e Pier Ferdinando Casini. Messo a capo della segreteria politica, continuò il suo ruolo col costituirsi dell’Udc.

Nel 2004 è stato eletto al Parlamento europeo, per poi succedere alla segreteria del partito l’anno seguente. Nel 2006 è stato eletto alla Camera ed ha rinunciato all’incarico di parlamentare europeo. Nell’ottobre 2007 è stato testimone dello sposo alle nozze tra Pier Ferdinando Casini e Azzurra Caltagirone.

Lo scorso 21 gennaio, in seguito alla maxi operazione anti ‘ndrangheta condotta dalla procura antimafia di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri che lo vede indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, Cesa si è dimesso dalla carica di segretario dell’Unione di Centro.