Lorenzo Fontana, chi è il probabile prossimo presidente della Camera. Salvini ha scelto il suo vice alla segreteria della Lega Lorenzo Fontana, è lui il nome per la Presidenza della Camera, di cui poteva esprimere la preferenza. Dopo La Russa al Senato (col mugugno di Berlusconi ma i voti dell’opposizione) è la volta del leghista alla Camera. Un fedelissimo di Salvini. Giorgetti ha rimesso al segretario la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo.

“Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera”.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha invertito l’ordine di scuderia: non più Molinari, dentro Fontana. Vicesegretario della Lega e più volte ministro, la carriera politica di Lorenzo Fontana, in pole position per la presidenza della Camera, si è sviluppata tutta nella Lega.

Dalla Fiera di Verona al governo, passando per il Parlamento Europeo. Nato a Verona il 10 aprile 1980, dipendente dell’Ente Fiera, laureato in Scienze politiche e in Storia della civiltà cristiana, dopo essere stato consigliere comunale di Verona, nel 2009 Fontana è stato eletto per la prima volta al Parlamento Europeo, diventando capodelegazione del gruppo della Lega.

Salvini: “E’ il mio stratega politico”

Da sempre a stretto contatto con Matteo Salvini, che lo ritiene il suo “stratega” politico, nel febbraio 2016 Fontana è stato nominato vicesegretario della Lega.

Il 29 marzo Lorenzo Fontana è stato eletto vicepresidente della Camera ed ha poi rinunciato all’incarico di vicesindaco di Verona, dimettendosi.

La moglie napoletana, tifoso dell’Hellas Verona

Nel 2018 ha pubblicato anche il suo primo libro, “La culla vuota della civiltà. All’origine della crisi” a quattro mani con il banchiere Ettore Gotti Tedeschi e con la prefazione di Matteo Salvini. E’ sposato con Emilia Caputo, napoletana, assistente al Parlamento Europeo, dalla quale ha avuto una figlia, Angelica. E’ tifoso dell’Hellas Verona.