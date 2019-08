Lorenzo Fragola su Twitter: "Salvini m...a". Lui replica: "Canta e che ti passa"

ROMA – Botta e risposta tra Lorenzo Fragola e Matteo Salvini su Twitter. Il vincitore dell’ottava edizione di X Factor, anno 2014, ha innescato le polemiche con il vicepremier postando un brevissimo messaggio sul suo account. Appena due parole: “Salvini m…a”.

Il leader leghista ha ribattuto poco dopo usando la stessa tattica adoperata in passato contro altri artisti che lo avevano criticato: “Non piaccio al signor Fragola? Amen. Mi consolerò ascoltando altra musica. P.s. Lorenzo, canta che ti passa“.

A quel punto è stato lo stesso cantautore siciliano a continuare, sempre attraverso il suo profilo social: “Tu come dj invece sei forte”. Il riferimento è alle immagini che ritraevano il capo leghista al Papeete di Milano Marittima dietro a una console. Con l’aggiunta di un hashtag: #49milionidisingoli, riferimento alla famosa questione dei 49 milioni di euro ma in chiave musicale.

Il primo tweet ha generato, in appena un paio d’ore, più di 2 mila retweet, 9 mila “cuoricini” (equivalenti ai like di Facebook) e quasi mille commenti. Insulti alternati a qualche messaggio di vicinanza. Da chi si è chiesto “ma questo chi è” a chi ha accusato Fragola di cercare visibilità e attenzione da parte della rete. Numerosi gli insulti, le minacce e la decisione di non seguire più Fragola su Twitter. (Fonte Twitter).