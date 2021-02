Luca Attanasio (nella foto Ansa) e Vittorio Iacovacci, oggi lutto nazionale per i due italiani morti per aiutare l’umanità

Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, lutto nazionale in tutta Italia per i due italiani morti in Congo per aiutare l’umanità, durante una missione per conto dell’Onu.

Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta della bandiera italiana e della bandiera europea sugli edifici pubblici degli Organi Costituzionali e dei Ministeri.

Il gesto è un segno di lutto per la tragica scomparsa dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, a seguito del vile attacco avvenuto a Goma.

Lutto per i due italiani morti in Congo. A chiederlo anche l’Anci

A chiedere il lutto nazionale, nella giornata di ieri è stata anche l’Anci guidata dal sindaco di Bari Antonio Decaro che ha rivolto un invito a tutti i sindaci italiani.

Queste le sue parole:

“La brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l’autista che li accompagnava, ha lasciato sgomenti tutti gli italiani”.

“Ed è a nome di tutti gli italiani, per onorare la memoria di questi uomini e il lutto che ha colpito le loro famiglie, che chiedo a tutti i sindaci italiani di esporre la bandiera a mezz’asta”.