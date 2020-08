Luca Bizzarri contro il voto sulla piattaforma Rousseau su mandato zero e alleanze con i partiti tradizionali: “Ma non vi sentite presi per il c…?”.

Luca Bizzarri, comico, conduttore televisivo nonché presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova commenta i risultati su Rousseau, la piattaforma che gli iscritti M5s utilizzano per votare quanto deciso dal Movimento fondato da Grillo e Casaleggio.

In queste ore si votava sul mandato zero per i consiglieri comunali e sulle alleanze con i partiti tradizionali.

A passare è stata la linea favorevole. Secondo Luca Bizzarri, quanto accaduto fa sbiadire la vecchia immagine di un Movimento di duri e puri.

Su Twitter, polemicamente ha scritto: “Ma quelli di voi (ci sono) che hanno creduto, si sono spesi e hanno subito lo scherno di quelli come me, che hanno sperato, oggi, dopo un voto online il 14/8 che sancisce che era tutta una balla e che sarete alleati col partito di Bibbiano, ecco, non si sentono presi per il c…?”

Luca Bizzarri e il tweet contro Conte

Nelle scorse ore, Bizzarri si era scagliato anche contro Conte. L’occasione è la foto che il premier ha scattato insieme ad Andrea Scanzi.

Il giornalista del Fatto ha sfruttato Conte per fare pubblicità al proprio libro “Il cazzaro verde” dedicato a Matteo Salvini.

Il libro è ben visibile in bella mostra sotto il viso sorridente dell’avvocato.

Bizzarri commenta così: “Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in tanti) ma perché tu sei il Presidente del Consiglio e hai un amico che ti dice ‘Tutto bene, ma questa è meglio di no’. Perché prima viene l’Istituzione, poi vieni tu” (fonte: Il Giornale, Twitter).