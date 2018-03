Luca Zaia: “La nuova politica va verso Salvini e Di Maio”

ROMA – “Io non gioisco delle difficoltà degli altri. Noi sposiamo una sfida tutti insieme all’interno del centrodestra. Penso i cittadini abbiano superato questa suddivisione assurda tra centrodestra e centrosinistra. La verità è che la nuova politica va verso le leadership e i programmi che portano avanti questi leader, tant’è vero che i due leader che si sono distinti in queste elezioni sono Salvini e Di Maio”. Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto ed esponente della Lega, a Radio Cusano Campus.

“E’ una questione di credibilità e programmi portati avanti. Dopodiché confermiamo la solidità della nostra coalizione, tra l’altro io governo da 8 anni in Veneto proprio con loro”, ha aggiunto. Dopo il vertice tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini che ha incaricato quest’ultimo a trattare con le altre forze politiche per la presidenza delle Camere, l’uscita del governatore del Veneto, persona così vicina a Salvini non è certo casuale. L’ipotesi di un asse Lega-Movimento 5 Stelle può non sembrare utopia.